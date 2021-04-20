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DenizBank, ödeme teknolojileri kurumu Mastercard ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Türkiye’nin ilk Metal Kredi Kartı’nı müşterilerinin kullanımına sundu.

Yeni Metal Kredi Kart sahibi DenizBank müşterileri, özel seyahat ve life-style indirimlerinin yanında Mastercard ayrıcalıklarından da faydalanabilecek. Kart sahiplerine ayrıca Türkiye ve dünyanın pek çok noktasındaki seyahatlerinde öncelik sunan TAV Passport Kart da hediye ediliyor.

Küresel salgın döneminde kredi kartına yönelik talebin arttığını ve alışverişin ağırlıklı olarak dijital ortama taşındığını belirten DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, “Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve dijital çağda her yerden erişilebilir hizmet sunmak önceliğimiz. Sade tasarımının yanında, fiziksel kart ihtiyacı olmaksızın, mekandan bağımsız, anında kullanıma açılan, temassız ödeme imkanı sağlayan ve yalnızca 1000 adet üretilen Metal Kredi Kartlarımızı Türkiye’de ilk kez sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmetlerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Özellikle hijyen sebebiyle, tüketicilerin küresel salgın sürecinde kredi kartı ile alışveriş alışkanlıklarında ciddi artışlar görüldüğünü belirten Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Ödeme teknolojileri alanındaki farklı ürün ve hizmetlerimizle Türkiye’de bankalarımıza tüketicilerine özel hizmetler sunmaları konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Metal Kredi Kartı gibi yenilikçi teknolojiler, dünyada saygınlık göstergesi olarak kabul ediliyor. DenizBank ile yaptığımız bu iş birliği ile Mastercard logolu Metal Kredi Kartı sahiplerini ayrıcalıklı fırsatlar bekliyor.” dedi.