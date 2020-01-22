Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Denizbank saat kaçta açılır, kaçta kapanır? - Denizbank çalışma saatleri 2020

Denizbank çalışma saatleri 2020 çizelgesi belli oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli bir mevduat bankası olan Denizbank, müşterileri tarafından çalışma saatleri araştırılıyordu. Denizbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı? Öğle arası saat kaçta? İşte merak edilen mesai saatleri ile tüm yanıtlar...

denizbank çalışma saatleri

Denizbank Saat Kaçta Açılıyor 2020?

Banka merkezi ve bankanın şubeleri haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde hizmet vermektedir. 2020 Denizbank çalışma saatlerine göre de Denizbank’ın açılış saati şu şekildedir:

Denizbank sabah saat 09.00’da açılmaktadır. Bu saatten sonra kapanış saatine kadar banka şubeleri hizmet verir. 

Denizbank Saat Kaçta kapanıyor 2020?

Denizbank’ın kapanış saati akşam saat 17.30 olarak belirlenmiştir. Banka müşterileri bu saate kadar işlemlerini halledebilirler. Mesai saatinden sonra banka hizmet vermemektedir.

Denizbank Öğle Arası Açık Mı?

Müşterilerin en çok merak ettiği konulardan biri öğle arası tatili. Denizbank öğle arası tatili saat 12.30’da başlayıp saat 13.30’a kadar devam eder. Bu saatler arasında banka kapalıdır.

Denizbank Hafta Sonu Açık Mı?

Denizbank diğer bankalarda olduğu gibi hafta sonu hizmet vermemekte. Müşterilerine telefon desteği vererek hizmet vermekte. Ayrıca para çekme, para yatırma gibi işlemlerinizi ATM’den yararlanabilirsiniz.

Merkezinin Bulunduğu YerBüyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İSTANBUL
Telefon No0 (212) 348 20 00

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Citibank çalışma saatleri 2020 - Citibank saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta sonu mesai saati
MERAK EDİLENLERCitibank çalışma saatleri 2020
kredi faiz oranları düşecek mi 2020! Ziraat, Vakıfbank, Halkbankası faiz oranları ne kadar? Banka banka faiz oranları
MERAK EDİLENLERFaiz oranları ne kadar oldu?
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin kişisi Bernard Arnault oldu
MERAK EDİLENLERBernard Arnault kimdir?
Kredi faiz oranları 2020 tüm bankalar! Ziraat, Vakıfbank, Halkbankası faiz oranları düşer mi? Banka banka faiz oranları
MERAK EDİLENLERFaiz oranları ne kadar oldu?
Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak? 2020 Emekli promosyonları ne zaman belli olur?
MERAK EDİLENLEREmekli promosyon ücreti ne kadar olacak?
Burgan Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Burgan Bank çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERBurgan Bank çalışma saatleri 2020
BankPozitif çalışma saatleri 2020 - BankPozitif saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
MERAK EDİLENLERBankPozitif çalışma saatleri 2020
Asgari ücret ne kadar? AGİ ücretleri ne kadar? İşte 2020 Asgari ücret ve AGİ tablosu!
MERAK EDİLENLERAsgari ücret ne kadar? 2020 AGİ tablosu!
PTT saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERPTT mesai saatleri 2020
Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ocak listesi! Evde bakım parası yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X