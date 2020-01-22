Denizbank Saat Kaçta Açılıyor 2020?

Banka merkezi ve bankanın şubeleri haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde hizmet vermektedir. 2020 Denizbank çalışma saatlerine göre de Denizbank’ın açılış saati şu şekildedir:

Denizbank sabah saat 09.00’da açılmaktadır. Bu saatten sonra kapanış saatine kadar banka şubeleri hizmet verir.

Denizbank Saat Kaçta kapanıyor 2020?

Denizbank’ın kapanış saati akşam saat 17.30 olarak belirlenmiştir. Banka müşterileri bu saate kadar işlemlerini halledebilirler. Mesai saatinden sonra banka hizmet vermemektedir.

Denizbank Öğle Arası Açık Mı?

Müşterilerin en çok merak ettiği konulardan biri öğle arası tatili. Denizbank öğle arası tatili saat 12.30’da başlayıp saat 13.30’a kadar devam eder. Bu saatler arasında banka kapalıdır.

Denizbank Hafta Sonu Açık Mı?

Denizbank diğer bankalarda olduğu gibi hafta sonu hizmet vermemekte. Müşterilerine telefon desteği vererek hizmet vermekte. Ayrıca para çekme, para yatırma gibi işlemlerinizi ATM’den yararlanabilirsiniz.

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