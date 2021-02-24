DenizBank ve TAV Passport'tan işbirliği

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TAV Passport, DenizBank Özel Bankacılık müşterilerine çeşitli hizmetler sağlayan bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, DenizBank Black ve DenizBank Private Kart sahiplerinin TAV Passport hizmetlerinden yararlanabileceği açıklandı.

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan TAV Passport’un önümüzdeki döneme yeniliklerle girdiğini söyleyen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay, DenizBank ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alpay, "Hizmet sunduğumuz tüm noktalarda hijyen kontrolünü ön planda tutarak transfer hizmeti, Primeclass Lounge içerisinde temassız erişimle paketli gıda temini, özel yolcu salonu içerisindeki hava dolaşımının kontrolünün sağlanması gibi çalışmalarımızla yolculuk deneyimi hızlı, konforlu ve güvenli gerçekleşiyor. Bu alanda yaptığımız çalışmalar yakın zamanda uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Skytrax tarafından da dünyada ilk defa verilen Covid 19 hijyen ve güvenlik önlemlerinde 5 yıldız sertifikası ile ödüllendirildi" dedi.

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran da işbirliğine ilişkin olarak, "İş birliğimiz ile yeni DenizBank Black ve DenizBank Private kartlarımızı kullanan müşterilerimizin yolculuklarını, tüm ihtiyaçlarının titizlikle düşünüldüğü, havaalanında bekleme, park yeri arama gibi süreçlerin ortadan kalktığı, keyifli ve güvenli bir tecrübeye dönüştürüyoruz. Türkiye’de ve dünyada 60’a yakın sayıda havalimanında bulunan Primeclass Lounge ve yine önemli zaman tasarrufu sağlayan fast track hizmetleri başta olmak üzere pek çok ayrıcalıkla, evden uçağa her aşamada müşterilerimize konfor sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.