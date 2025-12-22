Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.371,45 %0,26
        DOLAR 42,8072 %0,10
        EURO 50,2825 %0,31
        GRAM ALTIN 6.069,97 %1,64
        FAİZ 37,85 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 94,67 %2,33
        BITCOIN 89.287,00 %1,30
        GBP/TRY 57,4678 %0,36
        EUR/USD 1,1737 %0,23
        BRENT 60,96 %0,81
        ÇEYREK ALTIN 9.924,38 %1,64
        Haberler Ekonomi Para DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti - Para Haberleri

        DenizBank yurt dışından 400 milyon dolar tutarında kaynak temin etti

        DenizBank, uluslararası piyasalardan 8 yatırımcının katılımıyla, 10 yıla varan vadelerde 400 milyon dolar finansman temin etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışından 400 milyon dolar kaynak temin etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DenizBank, seküritizasyon programı kapsamında gerçekleştirdiği işlem ile, 10 yıla varan vadelerde 400 milyon dolar finansman temin etti.

        Banka, uluslararası piyasalardan 8 yatırımcının katılımıyla sağladığı kaynağın bir kısmını, KOBİ’ler ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik yeşil yatırımların finansmanında kullanacak.

        DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Uluslararası piyasalardan sağladığımız fonları, ülke ekonomisinin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendiren, aynı zamanda yeşil dönüşümü destekleyen alanlara aktarmayı önceliklendiriyoruz. Söz konusu kaynağın bir kısmı, reel sektörün büyüme ve rekabet gücünü artıran KOBİ’ler ve kadın girişimcilerle birlikte; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim risklerini azaltmaya yönelik yatırımlara aktarılacak. Finansman araçlarımızla iklim dostu ve verimlilik odaklı yatırımların ölçeğini büyütmeye ve reel sektörün dönüşüm yolculuğunda güçlü bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu