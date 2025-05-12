Denizci esintilerinden bohem dokunuşlara: 2025 yaz modası trendleri neler?

Moda dünyası 2025 yazına renk, doku ve nostalji dolu bir bakışla merhaba diyor. Yazın öne çıkan trendleri, zamansız parçaları modernleştirirken aynı zamanda yenilikçi formlarla sokak stiline yön veriyor. Şeffaf kumaşlar, fıstık yeşili tonları ve el işçiliği detaylar bu sezonun yıldızları arasında. İşte gardırobunuza yön verecek sezonun öne çıkan trendleri...

BOHEM TARZ GERİ DÖNÜYOR: ÖZGÜRLÜĞÜN ROMANTİK HALİ

2025 yazının en dikkat çeken temalarından biri, bohem stilin güçlü dönüşü. Özellikle dantel, şifon ve püskül detayları; romantik bir hava yaratırken aynı zamanda özgür ruhları temsil ediyor. Festival kombinlerinde sıkça rastlayacağımız bu parçalar, hem salaş hem de feminen bir görünüm sunuyor. Uzun, uçuş uçuş elbiseler ve etnik desenli aksesuarlar da boho ruhunu tamamlıyor.

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RENKLERİN DANSI: FISTIK YEŞİLİ VE PUDRA PEMBE ZİRVEDE

Bu yaz pastel tonlar sahneden inmiyor ama fıstık yeşili ve pudra pembenin yükselişi göz ardı edilemez. Hem canlı hem de yumuşak bir etki yaratan bu renkler, özellikle yazlık elbiselerde, blazer ceketlerde ve ayakkabılarda öne çıkıyor. Tek renk kombinler ya da kontrast tonlarla birlikte kullanıldığında modaya ayak uyduran zarif bir stil ortaya çıkıyor.