Denizciler neden tuttukları balığı yemek yerine aç kalmayı tercih ettiler?

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BALIKLARDA NASIL BİR ZEHİR VARDI?

Bu tür bir zehir aslında planktonda bulunur ancak bazı balıklar bu planktonu etkilenmeden yiyebildikleri için vücutlarında zehir kalır. Ayrıca balık büyüdükçe zehrin oranı da onlarla birlikte artar. Balık ne kadar uzun süre pişirilirse pişirilsin bu zehir ortadan kaybolmadığı için balıkçılar, tuttukları balıkları yemekten uzak dururlar.