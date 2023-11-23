Denizciler ve korsanlar neden küpe takardı? İşte sizi fazlasıyla şaşırtacak nedeni

4 Şurada Paylaş!









Gümüş ve altın tüm topraklarda değerli olarak kabul edildiği için sadece bu iki madenden yapılan küpeler tercih edilirdi.

Hatta bazı denizciler küpelerin iç kısmına memleketlerinin adını kazırlardı, böylece cesetleri düzgün bir cenaze töreni için ailelerine gönderilebilirdi.