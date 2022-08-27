Sahile çıkamayan caretta caretta ısırdı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Örnekköy sahilinde denize giren Rus uyruklu kadın, caretta caretta tarafından kalçasından ve elinden ısırıldı. İki yerinden ısırılan kadının kalçası boylu boyunca morarırken Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu denizdeki canlının gerektiğinde karaya çıkma ihtiyacı duyduğunu belirterek, “Ancak her yer insan, canlının çıkabileceği yer yok. Benim yaşam alanından çıkın der gibi" dedi.

Neye uğradığını şaşıran kadının çabalamasının ardından caretta, bu kez ilk yerin üst noktasını ısırdı. Kadının yardımına ise cankurtaran Mustafa Sarı koştu. Caretta caretta Bazarova’yı, bırakırken bu kez cankurtaranın omzunu ısırdı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından caretta caretta korkarak bölgeden uzaklaştı. Yakınlarının yardımıyla eve giden Bazarova, daha sonra yakındaki bir hastaneye götürüldü. İlaç ve krem verilen kadının kalçası ise boylu boyunca morardı. Caretta carettanın ısırdığı yerlerde ise diş izlerinin olduğu görüldü.

Plajın yaklaşık 5-10 metre açıklarında dolaşan caretta caretta ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Platform üzerinden elini ve ayaklarını suya uzatan vatandaşların hareketlerine caretta carettanın hareketlendiği ve yaklaştığı anlar kaydedildi. Öte yandan bölgede son 15 gün içinde yaklaşık 11 kişinin caretta caretta saldırısına maruz kaldığı öğrenildi.

"BİR ANDA KALÇAMI ISIRDI"

Kalçasının bir tarafına oturamayan Lidiia Bazarova, haftada iki yada üç gün aynı bölgeye arkadaşıyla denize gittiğini başına ilk kez böyle bir şeyin geldiğini söyledi.

Halk plajından perşembe sabahı denize girdiğini dile getiren Bazarova, “Bir süre yüzdüm ve dönüşe geçtim. Sahile 4-5 metre kalınca sırtüstü dinlenmek istedim. Biranda kalçamı bir şey ısırdı. İnanılmaz güçlüydü. Ne olduğunu bilmiyorum, neyin ısırdığını, görmeden çırpınmaya vurmaya başladım. İlk ısırdığı yeri bırakıp başka noktayı ısırdı. Mücadele etmeye devam etti. Sonra elimi ısırdı. Cankurtaran geldi, yüksek ses çıkardı ama sonra ona saldırdı. Cankurtaran benim dışarı çıkmamı istedi ama o deniz kaplumbağasıyla orada kaldı. Çok korktum uzun bir süre denize gitmeyeceğim” dedi.