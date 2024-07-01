Denizden market arabası çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup gönüllü dalgıç tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Fethiye Kordon Boyu'nda deniz temizliği yapıldı.

Fethiye'de dalış eğitmenlerinden Muhittin Şahin ve toplam 7 dalgıç sabah saatlerinden itibaren kordon boyunda dalıp deniz dibi temizliği yaptı.

Kamyon lastiklerinden boru ve pet şişelere, mangaldan pek çok atık maddesinin çıkartıldığı deniz dibinden market arabasının da çıkması görenleri hayrete düşürdü.