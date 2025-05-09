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        Haberler Gündem Denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu - Güncel haberler

        Denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:21 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:52
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        Denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu
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        Tolgahan Bıçak (16) ve Çınar Karbuz (14), Söğütlü Mahallesi sahilinden arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

        Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Bıçak ve Karbuz'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

        Çınar Karbuz, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Tolgahan Bıçak'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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