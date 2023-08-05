Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti! Kadına yönelik şiddette ne zaman ne mekân var. İstanbul Şile'de botta tartıştığı kadını darp eden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülerdi. O anlar tüyler ürpertti. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü

İstanbul'da olay önceki gün saat 20.00 sıralarında, Şile Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkek, yanındaki kadını acımazsızca darp etmeye başladı.

KADININ ÇIĞLIKLARI DUYUP POLİSİ ARADI

DHA'da yer alan habere göre sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu. Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE DÖVDÜ"

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Sesi geliyordu, bağırış ve çığlık sesleri geliyordu.

"KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ"

Hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler. Onlar çoktan uzaklaşmıştı."

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.