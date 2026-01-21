Denizli'de komedi festivali
Denizli, komedinin en güçlü isimlerini ikinci kez ağırlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl, yoğun ilgi gören Denizli Komedi Festivali, 2 – 9 Şubat tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.
Festival bir hafta boyunca dopdolu programıyla Denizli’yi yeniden kahkahanın merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Türkiye’nin sevilen komedyenlerinin sahne alacağı etkinlikte, her gün farklı bir isim izleyiciyle buluşacak. Festival programında yer alan isimler şöyle;
♦ 2 Şubat... Yunus Yılmaz
♦ 3 Şubat... Özgür Turhan
♦ 4 Şubat... Ali Congun
♦ 5 Şubat... İlker Ayrık
♦ 7 Şubat... Miray Akovalıgil
♦ 8 Şubat... Özge Özel ve Deniz Göktaş
♦ 9 Şubat... Özlem Kosif
Denizli Komedi Festivali, yalnızca bir gösteri serisi olmanın ötesinde; şehrin kültür-sanat hayatına katkı sunan, geleneksel hale gelmesi hedeflenen bir organizasyon olarak konumlanıyor. Festival süresince hem Denizlililer hem de çevre illerden gelen sanatseverler, Kongre ve Kültür Merkezi’nde kahkaha dolu anlar yaşayacak. İkinci yılında da binlerce izleyici ile buluşmaya hazırlanan Denizli Komedi Festivali, şubat ayına neşe katmaya geliyor.