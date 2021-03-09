Kağıt toplama çuvalında biten kovalamaca!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Denizli'de polisten kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalına saklanırken yakalandı

Denizli'de, polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü N.C. (19),yaşanan kovalamacanın ardından otomobilini bırakıp, atık kağıt toplama çuvalında saklanmaya çalışırken yakalandı.1,80 promil alkollü olduğu belirlenen N.C.'ye 18 bin 500 TL ceza kesildi. N.C., polise, "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" diye konuştu

Denizli'de polisten kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalına saklanırken yakalandı
Kağıt toplama çuvalında biten kovalamaca!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 20 FD 547 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Çal Caddesi'nde park halinde buldu.

18.500 LİRA CEZA YEDİ

Otomobilden inen sürücü N.C. kaldırım üzerindeki demire zincirlenmiş haldeki atık kağıt toplama çuvalı içinde saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift attığı, 'Dur' ikazına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 18 bin 500 TL ceza verildi.

N.C. polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Minik Enes'in feci sonu!
GÜNDEMOyun oynayan minik Enes'in feci sonu!
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu! Gözaltılar var
GÜNDEMİstanbul'da 'torbacı' operasyonu!
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan ağır yaraladı
GÜNDEMİzmir'de bıçaklı dehşet! 1 ağır yaralı
Ankara'da yangın: Mobilya atölyesi küle döndü!
GÜNDEMAnkara'da mobilya atölyesi alev alev yandı
İzmir'deki göçmen geri gönderme merkezinde korkutan yangın
GÜNDEMGöçmen geri gönderme merkezinde yangın paniği
Çekmeköy’de kayıp 2 kardeş içi su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu
GÜNDEMKayıp 2 kardeş su dolu asansör boşluğunda ölü bulundu
Uyuşturucudan 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Muğla'da yakalandı
GÜNDEMMuğla'da 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ...
Manisa'da sazlık alan yangınında 10 köpek yavrusu öldü
GÜNDEMManisa'da 10 köpek yavrusu yangında öldü
İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
GÜNDEMKocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Manisa'da kamyonet miksere arkadan çarptı: 1 ölü
GÜNDEMKamyonet miksere arkadan çarptı: 1 ölü