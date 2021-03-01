Kazada ölen moto kurye, kamyonetin altında 650 metre sürüklenmiş 0:00 / 0:00

İHA

Denizli’de geçtiğimiz gece saatlerinde bir moto kurye, kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride ara sokakta ölü bulunmuştu.

Kazaya karıştığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

İHA'nın haberine göre; moto kuryenin hayatını kaybetmesine neden olduğu düşünülen O.K, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

ARACIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLEMİŞ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün kazanın ardından olay yerinden hiç beklemeden kaçtığı, moto kuryenin cansız bedenini yaklaşık 650 metre sürüklediği ortaya çıktı.

Ara sokaktaki kasis nedeniyle Dailli’nin cansız bedeninin araçtan kurtularak yol ortasında kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.