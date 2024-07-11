Denizli'de olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2'si kız, 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN OĞLU YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu 22 yaşındaki Zafer Kutludağ, kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

DEMİR SOPAYLA VURDU, KOCASI ÖLDÜ

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ile oğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.