Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
Denizli'nin Güney ilçesinde, aile içinde çıkan tartışmada, kocasını başına demir sopayla vurarak öldürdüğü iddia eden kadın ve oğlu gözaltına alındı
Denizli'de olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2'si kız, 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.
KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN OĞLU YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu 22 yaşındaki Zafer Kutludağ, kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.
DEMİR SOPAYLA VURDU, KOCASI ÖLDÜ
Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ile oğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ANNE İLE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.