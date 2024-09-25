Merkezefendi Basket'e Türkoğlu'ndan ziyaret

TÜRKİYEBasketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Denizli’ye geldi. Basketbol Federasyonu'nun 8 Ekim'de düzenlenecek genel kurulu öncesi yeniden adaylığını koyan NBA yıldızı eski milli basketbolcu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Süper Lig'deki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler ve yönetimini ziyaret etti. Denizli'ye ilk kez gelen Türkoğlu'na TBF Genel Sekreter Yardımcısı ve Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser eşlik etti.

Hidayet Türkoğlu, Denizlili yöneticilerle basketbola dair projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, "Hidayet Türkoğlu, Denizli’ye gelerek çalışmalarımızı yakından gördü. Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve Denizli artık basketbolla özdeşleşen bir kent ve Avrupa’nın takdir ettiği bir organizasyon haline geldi. Başkanımız Hidayet Türkoğlu da yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyor. Denizli’ye gelerek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.