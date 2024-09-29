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        Otomobilin çarptığı Neşe öldü; 3 yıl arayla kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolunun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik (21), otomobilin çapması sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 03:18 Güncelleme: 29.09.2024 - 03:20
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        Otomobilin çarptığı Neşe öldü; 3 yıl arayla kardeşiyle aynı kaderi paylaştı
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolunun karşısına geçmeye çalışan Neşe Çevik (21), otomobilin çapması sonucu ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Neşe Çevik'in kardeşi 16 yaşındaki Cengiz Çevik'in de, 3 yıl önce yolunun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Denizli-Aydın Karayolu'nda meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan Neşe Çevik, yolun karşısına geçmeye çalışırken İbrahim D. idaresindeki 20 AOF 733 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çevik, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neşe Çevik, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İbrahim D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ABLA-KARDEŞ AYNI KADERİ PAYLAŞTI

        Hayatını kaybeden Neşe Çevik'in kardeşi Cengiz Çevik'in(16) de, 3 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cengiz Çevik'in Buldan ilçesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde tütün tarlasında çalıştıktan sonra, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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