Denizlispor'da kongre kararı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde 7Eylül Turgutlu'ya 4-0 yenilerek 7 puanda kalan ve düşme potasından kurtulamayan Denizlispor kongre kararı aldı. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım yaptığı açıklamada kulübe destek vermeyenlere rest çektiğini belirterek, "Üst üste alınan sonuçların açıklanabilir yanı yoktur. 426 milyon TL ile almış olduğumuz borç haziran sonu itibari ile 450 milyon TL oldu. Yönetici arkadaşlarımızın üstün çabaları ve benim imza yetkisine dayanarak aldığım kararlar üzerine, tüm sorumluluk ben de olmak üzere an itibari ile 390 milyon TL borcumuz bulunmaktadır. Bunların 350 milyonu eski futbolculara aittir. Yoğun çalışmalar sonucunda da 4 transfer yasağı dosyası daha kalkmıştı ve çalışmaları hala devam etmektedir. Yapılması gereken tek şey transferi açmaktır. Eğer transfer tahtasını açmamızda destek olmayacaksanız ya da kendi yönetiminiz ile tahtayı çözmeyecekseniz yıl sonunda kulübü kayyuma götüreceğiz. Bizi bu çaresizliğe iterek bir tarihin kaybolmasını neden olan yetkililer olarak hep beraber tarihe geçeceğiz. Buyurun rest. Seçimli olağanüstü genel Kurul kararı alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 04 Aralık 2024 ve 12 Aralık 2024 tarihlerinde planlanan toplantılar ile ilgili gündem, yer ve saat bilgileri, ilerleyen günlerde değerli kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.