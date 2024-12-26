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        Merkezefendi potada Metin'i aldı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu Bursaspor'dan ayrılan uzun forvet Metin Türen'le güçlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:05
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        Merkezefendi potada Metin'i aldı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu Bursaspor'dan ayrılan uzun forvet Metin Türen'le güçlendirdi. 30 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu kariyerinde Darüşşafaka, Yeşilgiresun Bld, Karşıyaka, Türk Telekom ve Gaziantep Basketbol formalarına da giydi. Metin, sezon sonuna kadar Denizli temsilcisiyle anlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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