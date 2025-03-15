Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Türkiye'nin ithal ettiği midye filesini üretti; İspanya'ya satıyor

        DENİZLİ'deyaşayan elektrik teknisyeni Çağdaş Piyancı (38), Yeni Zelanda ve İspanya'da üretilen ve Türkiye'nin ithal ettiği sokak lezzetlerinden biri olan midyenin yetiştirildiği midye üretim filesi yaparak, başta İspanya olmak üzere İtalya ve Fas'a ihraç etmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ithal ettiği midye filesini üretti; İspanya'ya satıyor
        ABONE OL

        DENİZLİ'deyaşayan elektrik teknisyeni Çağdaş Piyancı (38), Yeni Zelanda ve İspanya'da üretilen ve Türkiye'nin ithal ettiği sokak lezzetlerinden biri olan midyenin yetiştirildiği midye üretim filesi yaparak, başta İspanya olmak üzere İtalya ve Fas'a ihraç etmeye başladı.

        Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve elektrik teknisyeni olan Çağdaş Piyancı, bir süre mesleğini yaptıktan sonra tekstil kenti olan Denizli'de tekstil fabrikalarına dokuma makinesi parçası sattı. Piyancı, daha sonra sokak lezzetlerinden biri olan ve kendisinin de yemeyi sevdiği midyenin nasıl üretildiğini merak etti. Midyenin bir file içinde denizde üretildiğini öğrenen Piyancı, filelerin dünyada sadece Yeni Zelanda ve İspanya'da üretildiğini, Türkiye'ye de İspanya'dan ithal edildiğini gördü. Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre yılda 100 bin ton midye tüketildiğini öğrenen Piyancı, İspanya'ya giderek file üretim tesisleri ile midye üretem çiftlikleri gezerek inceledi, filelerden örnekler aldı.

        'ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDUK'

        Türkiye'ye dönen Piyancı, 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından midye filesini üretmek için makine tasarlayarak, 96 pamuk ipliğini birleştiren makine yapıp, midye üretme filesini yapmayı başardı. Piyancı, tesis kurup, 10 ayrı makinede ürettiği fileleri ihraç etmeye başladı. Türkiye'de pamuk iplikten midye filesi üreten tek kişi olduğunu, tesisin 60 ton file üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Piyancı, "Türkiye İspanya'dan file ithal ederken, şimdi İspanya'ya file ihraç eder hale geldik. Dünyada midye filesi üreten Yeni Zelanda ve İspanya'dan sonra üçüncü ülke olduk" dedi.

        '3 YILDIR ÜRETİM YAPIYORUZ'

        Türkiye'de midye üreten firmaların file ihtiyaçlarını İspanya'dan karşıladığını belirten Piyancı, "Sokak lezzetlerinden biri olan midyenin nasıl üretildiğini hep merak ederdim. Denize bırakılan filelerin içerisinde üretiliyormuş. Midyelerin yetiştirildiği filelerin ülkemize de Yeni Zelanda ve İspanya'dan geldiğini öğrendim. İspanya'ya gidip, bu işin nasıl yapıldığını öğrenip, örnekler aldım. Denizli'ye dönüp, 2 yıl boyunca araştırma yaptım. Daha sonra makinelerini yaptık ve üretime geçtik. 3 yıldır üretim yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük üreticisiyiz. Dünyada midye filesi üreten üçüncü ülkesiyiz. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz. İspanya, İtalya ve Fas'a ihraç ediyoruz. Bu işe başlarken, 'İspanya'ya nasıl file satabiliriz?' diye düşünürken, bugün ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"

        Benzer Haberler

        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Denizli'de tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanık hakim karşısında
        Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
        Denizli'de makas atan sürücüye para cezası uygulandı
        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü
        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü