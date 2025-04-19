Merkezefendi yine başarıyor

BASKETBOLSüper Ligi'nde 3 sezondur son haftalarda ligde kalmayı başaran Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste dördüncü sezon da kümede tutunmaya çok yaklaştı. Ligde bu yıl aylarca düşme hattında dibe demir atan, son haftalarda yaptığı müthiş çıkışla düşme hattından sıyrılan Merkezefendi, güçlü rakibi Anadolu Efes'i de deplasmanda 100-97 yenerek dev bir adım attı. Son 10 maçta 7 hayati galibiyet alan Denizli ekibi, 25 haftada 9 galibiyete ulaşıp rahatladı. Geçen hafta evinde yenerek kendi yerine düşme hattına ittiği Manisa Basket'i puan tablosunda altında tutmayı başaran Merkezefendi'de EuroLeague'de Play-Off'a bilenen dev rakip Anadolu Efes önünde Stefan Moody 23 sayı, 9 asist, Hans Vanwijn 21 sayıyla takımlarını çok kritik zafere taşıdı.

Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkardığı takımını art arda dördüncü sezon da Süper Lig'de düze çıkaran Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok değerli, son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var. Bence gerçekten çocuklar, özellikle hücum ve müdafaa kısmında bütün düzenlerimizi sahaya yansıttı diye düşünüyorum. Önce onları tebrik ediyorum, sonra staffımı tebrik ediyorum. Ligin boyu kısalıyor, başında da söyledim, her maç bizim için değerli, her maçı kazanmak için oynamamız lazım. Bu, bizim 4 yıllık Süper Lig tarihimizde Merkezefendi olarak ilk Anadolu Efes galibiyetimiz. O açıdan da çok değerli. Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes önümüzdeki hafta çok önemli EuroLeague Play-Off’unda oynayacak. Kendilerine başarılar dilemek istiyorum, mutlaka orada da başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.