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        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın (2)

        YANGININÇIKTIĞI DEPO İLE 9 İŞ YERİ KÜL OLDUDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bir züccaciye deposunda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:00
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        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın (2)
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        YANGININÇIKTIĞI DEPO İLE 9 İŞ YERİ KÜL OLDU

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bir züccaciye deposunda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadığı yangında alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarfetti. Kontrol altına alınan yangında 9 iş yeri ile yangının çıktığı 2 katlı züccaciye deposu kül oldu.

        İTFAİYE DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

        Yangın saat 15.00 sıralarında Saraylar Mahallesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bulunan zemin artı iki katlı bir züccaciye deposunun ikinci katında çıktı. Züccaciye deposunda nedeni henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sarmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye araçları Kaleiçi Çarşısının sokaklarının dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşarken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek vatandaşların girmesini engelleye çalıştı. Yangın nedeniyle binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken itfaiye ekipleri binaya dört bir yandan müdahale ederek alevlerin daha fazla iş yerlerine sıçramasını önledi. Binanın altındaki işyerleri, tedbir amaçlı boşaltıldı.

        AFAD ekipleri de yangının büyüme riski ve binanın çökme ihtimaline karşı bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin kattaki işyerlerinin kepenklerini kırarak alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonrası yangın, kontrol altına alındı. Yangında binanın altında bulunan 9 iş yeri ile iki katlı züccaciye deposu yanarak zarar gördü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürerken, itfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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