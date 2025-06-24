Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın (2)

YANGININÇIKTIĞI DEPO İLE 9 İŞ YERİ KÜL OLDU

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bir züccaciye deposunda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadığı yangında alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarfetti. Kontrol altına alınan yangında 9 iş yeri ile yangının çıktığı 2 katlı züccaciye deposu kül oldu.

İTFAİYE DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yangın saat 15.00 sıralarında Saraylar Mahallesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bulunan zemin artı iki katlı bir züccaciye deposunun ikinci katında çıktı. Züccaciye deposunda nedeni henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sarmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye araçları Kaleiçi Çarşısının sokaklarının dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşarken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek vatandaşların girmesini engelleye çalıştı. Yangın nedeniyle binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken itfaiye ekipleri binaya dört bir yandan müdahale ederek alevlerin daha fazla iş yerlerine sıçramasını önledi. Binanın altındaki işyerleri, tedbir amaçlı boşaltıldı.