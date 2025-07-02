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        Jandarmadan uyuşturucu baskını; 1 tutuklama

        DENİZLİ'dejandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 403 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:35
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        Jandarmadan uyuşturucu baskını; 1 tutuklama
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        DENİZLİ'dejandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 403 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, dün operasyon düzenledi. Aramada 10 bin 403 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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