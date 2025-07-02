Jandarmadan uyuşturucu baskını; 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, dün operasyon düzenledi. Aramada 10 bin 403 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'dejandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin 403 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

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