Denizlispor kapış kapış

TARİHİNDE ilk kez amatör lige düşen Denizlispor'un altyapı patentli genç oyuncuları transferde kapışıldı. Transfer yasağı nedeniyle Süper Lig'den düştüğü 2021 yılından beri kadrosunu takviye edemeyip paraşütsüz amatöre gerileyen yeşil-siyahlıların eldeki genç futbolcuları da yuvadan uçtu. Denizlispor'da Berkant Gündem, 2'nci Lig ekibi Ankaraspor'a satıldı. Berkant'ın bonservis bedeli açıklanmadı. Geçen sezonki kadrodan gençler Oktay Kısaoğlu ve Emre Burgaz, 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Yeşil Yalova FK'ya verildi. İki oyucudan elde edilen gelirle ilgili bilgi de paylaşılmadı. Denizlispor'da U16 takımında görev yaparak U15 Milli Takımı'nda da oynayan geleceğin yıldız adayı Mehmet Ali Şaşmaz'ın ise 500 bin TL bonservis karşılığı Trabzonspor altyapısına transfer olduğu öğrenildi.