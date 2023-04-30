Futbol: Spor Toto 1. Lig

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﻿﻿Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Ali Ülgen, Celil Yüksel

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Okan Derici (Dk. 73 Oğuzhan Sarı), Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Mehmet Eren Sıngın (Dk. 46 Mehmet Ali Ulaman), Emre Furtuna (Dk. 46 Yusuf Emre İnanır), Berkant Günem, Oktay Kısaoğlu, Samet Emre Gündüz (Dk. 88 Alihan Kalkan), Emre Burgaz,

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Alim Öztürk, Fofona, Cihan Kahraman, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Osman Çelik), Benasser, Barış Alıcı (Dk. 82 Ali Ülgen), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Mucahit Albayrak (Dk. 46 Soner Gönül), Sauza (Dk. 63 Ahmet Sağat)

Goller: Dk. 75 Osman Çelik, Dk. 82 Fofana (Samsunspor), Dk. 68 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Cihan Kahraman, Dk. 45+4 Yunus Emre Çift, Dk. 85 Alim Öztürk, Dk. 90+6 Osman Çelik (Samsunspor), Dk. 87 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor)





DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport​​​​​​​ Samsunspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.﻿

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