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Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

AA

Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nihat İdar'ın kullandığı 20 DK 180 plakalı otomobil, Denizli-Ankara kara yolunda Osman O. yönetimindeki 09 AHS 392 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Huriye İdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Nihat İdar ise Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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