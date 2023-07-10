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        Denizli'de "17. Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 19:02
        Denizli'de "17. Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı

        DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen "Uluslararası Halk Dansları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Denizli Valiliği'nden, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Delikliçınar Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüş sırasında festivale katılan yurt içi ve yurt dışından gelen dans toplulukları gösteri sundu.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, bir hafta boyunca değişik ülkelerin değişik kültürlerinin Denizliler ile buluşacağını ve katılanların güzel vakit geçireceğini kaydetti.

        Festivale, Gürcistan, Hindistan, Osetya, Acaristan, İran, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Moldova, KKTC ile Türkiye'den ise Trabzon, Gaziantep, Bursa, Kütahya, Burdur, Uşak, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve Sarayköy Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi katılıyor.

        Festival kapsamında akşam saatlerinde 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda gruplar gösteri sunacak.

        Festivalin gala programı ise 14 Temmuz Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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