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        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı sona erdi

        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:01
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        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı sona erdi
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        2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de tamamlandı.

        Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

        Yarışların dün gerçekleşen ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

        Son gün yarışları, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının 3 kez katedilmesiyle tamamlandı.

        Etkinlik boyunca sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

        Yarış sonucu hem SSV hem de genel klasmanda birinci Kenan Özsoy ve Harun Deynek, ikinci Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut, üçüncü Mehmet Demirel ile Fettah Yiğit ikilisi oldu.

        Sporculara yarışların ardından çeşitli ödüller takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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