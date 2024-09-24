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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, Ankara'da iş dünyasının sorunlarını anlattı

        Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyası istişare toplantısında sanayicilerin sorunlarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:26
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        Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, Ankara'da iş dünyasının sorunlarını anlattı
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        Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyası istişare toplantısında sanayicilerin sorunlarını dile getirdi.

        Denizli Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, başkan Kasapoğlu, dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, göçmen entegrasyonu, istihdam teşvikleri ve işbaşı eğitim programlarıyla ilgili iş dünyasının beklentilerini aktardı.

        İŞKUR aracılığıyla uygulanan işbaşı eğitim programlarının etkinliğinin artırılması gerektiğini bildiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

        "Denizli'de yapılan çalışmalar bu programların mesleki eğitim kurslarına kıyasla daha başarılı sonuçlar yarattığını kanıtlıyor. İlgili programlardan mezun her 10 kişinin 7'si aynı alanda istihdamda bulunmaya devam ediyor. Ancak bu programların etkinliği her geçen yıl daha fazla düşmekte. Geçmiş yıllarda Denizli'de 4 bin 700'leri bulan yıllık yararlanıcı sayısı 2024 yılında 200'lere kadar düşmüş durumda. Bu konuda sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda teşvik programları daha sıkı kurgulanmalıdır. "

        Kasapoğlu, mesleki ortaöğretim ve ön lisans programlarından mezun olanların işgücü piyasasına hızlı girişlerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

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