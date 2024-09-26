Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Tyler Cook'u transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Tyler Cook'u kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Tyler Cook'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.
Ayrıca Noah Thomson ve Javon Franklin ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.