Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Tyler Cook'u transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyuncu Tyler Cook'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Ayrıca Noah Thomson ve Javon Franklin ile yolların ayrıldığı belirtildi.