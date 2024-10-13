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        Denizli'de eşini darbederek çocuklarını odaya kapattığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde eşini darbedip bıçakla tehdit ederek evden çıkardığı, 3 çocuğunu da odaya kapattığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:16
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        Denizli'de eşini darbederek çocuklarını odaya kapattığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde eşini darbedip bıçakla tehdit ederek evden çıkardığı, 3 çocuğunu da odaya kapattığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Şadiye T. (32), 11 Ekim'de polise başvurarak eşi Hüseyin T'nin (36) kendisini darbettiğini, bıçakla tehdit ederek evden çıkardığını ve çocuklarını da odaya kilitlediğini ihbar etti.

        Olay yerine giden sağlık ekibi, sokakta yaralı halde bulunan kadına müdahalede bulundu. Polis ekibinin girdiği evden çıkarılan biri engelli üç çocuk, anneye teslim edildi, Hüseyin T. ise gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Hüseyin T. tutuklandı.

        Şadiye T'nin polise verdiği ifadesinde, 13 yıldır evli olduğu Hüseyin T'nin kendisi ve çocuklarına sıklıkla fiziksel şiddet uygulayarak tehdit ettiğini belirttiği, eşinin 10 Ekim'de engelli kızları için yatırılan maaşı almak istediğini, direndiği için dayak yediğini, 11 Ekim'de de eşinin kendisini yine darbedip çantasından para aldığını, bıçakla tehdit ederek evden attığını ve çocukları odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi.

        İfadesinde şüphelinin evde bulunan ruhsatsız silahını kendilerine zarar vermemesi için sakladığını da aktaran Şadiye T'nin kadın sığınmaevine yerleşmeyi talep ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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