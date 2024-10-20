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        Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de kafelerden topladığı atık kahve posasını koruyucu karton ambalaj üretiminde kullanan firma, posadaki selüloz sayesinde maliyeti düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:11
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        Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de kafelerden topladığı atık kahve posasını koruyucu karton ambalaj üretiminde kullanan firma, posadaki selüloz sayesinde maliyeti düşürdü.

        Merkezefendi ilçesinde 3 yıl önce yumurta viyolü (kasecikleri bulunan koruma kabı) üretimi yapmaya başlayan firma, zaman içerisinde ürün çeşidini artırdı.

        AR-GE çalışmaları da yapan firma Pamukkale Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesindeki ofisinde geri dönüşüm üzerine projeler yürüttü.

        Bu kapsamda kahve posalarındaki selülozdan yararlanmak için çalışan firma yetkilileri, kentte kafelerde çöpe atılan kahve posalarını üretime dahil etmeye karar verdi. Kafelerden toplanan kahve posalarını karton hamuruyla karıştıran firma, böylece selüloz maliyetini yüzde 30 azalttı.

        - Atık kağıt yerine posa

        Şirketin sürdürülebilirlik müdürü Eda Özay, AA muhabirine, artan kahve tüketimine bağlı olarak kahve posası miktarının da arttığını söyledi.

        Bir atığı geri dönüştürerek çevreci bir yaklaşım ortaya koymak istediklerini ifade eden Özay, "Bizim de ofisimizde çok fazla kahve tüketilmekte ve posalarını her gün çöpe atmaktaydık. Daha sonra 'Bu posaları nasıl geri dönüştürebilir ve çevreye geri kazandırabiliriz?' fikri ortaya çıktı. Bu yöntemle biz viyolle posayı karıştırdık. Denizli'deki yerel kahvecilerden bu posaları toplayarak önce bir deneme yaptık. Sonra da baktık ki çok kabul görüyor üretime geçtik." diye konuştu.

        Özay, üretimde selüloz içeren atık kağıt yerine selüloz içeren kahve posasını kullandıklarını belirterek, bu sayede maliyetlerinin yüzde 30 aşağı çekildiğini söyledi.

        Geri dönüşüm viyollerin tüketicide de olumlu karşılık bulduğunu kaydeden Özay, kentteki kafelerin de kendilerine yardımcı olduğunu, atıkların bedelsiz olarak alındığını anlattı.

        Özay, günlük 6 ton selüloz kullanarak 15 bin adet viyol üretimi yaptıklarını ve katma değer kattıkları ürünlerini iç piyasanın yanında İtalya ve Almanya'ya da gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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