Kahve posasını karton ambalaj üretiminde kullanan firma maliyeti düşürdü

SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de kafelerden topladığı atık kahve posasını koruyucu karton ambalaj üretiminde kullanan firma, posadaki selüloz sayesinde maliyeti düşürdü.

Merkezefendi ilçesinde 3 yıl önce yumurta viyolü (kasecikleri bulunan koruma kabı) üretimi yapmaya başlayan firma, zaman içerisinde ürün çeşidini artırdı.

AR-GE çalışmaları da yapan firma Pamukkale Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesindeki ofisinde geri dönüşüm üzerine projeler yürüttü.

Bu kapsamda kahve posalarındaki selülozdan yararlanmak için çalışan firma yetkilileri, kentte kafelerde çöpe atılan kahve posalarını üretime dahil etmeye karar verdi. Kafelerden toplanan kahve posalarını karton hamuruyla karıştıran firma, böylece selüloz maliyetini yüzde 30 azalttı.

- Atık kağıt yerine posa

Şirketin sürdürülebilirlik müdürü Eda Özay, AA muhabirine, artan kahve tüketimine bağlı olarak kahve posası miktarının da arttığını söyledi.

Bir atığı geri dönüştürerek çevreci bir yaklaşım ortaya koymak istediklerini ifade eden Özay, "Bizim de ofisimizde çok fazla kahve tüketilmekte ve posalarını her gün çöpe atmaktaydık. Daha sonra 'Bu posaları nasıl geri dönüştürebilir ve çevreye geri kazandırabiliriz?' fikri ortaya çıktı. Bu yöntemle biz viyolle posayı karıştırdık. Denizli'deki yerel kahvecilerden bu posaları toplayarak önce bir deneme yaptık. Sonra da baktık ki çok kabul görüyor üretime geçtik." diye konuştu.