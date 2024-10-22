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        GÜNCELLEME - Denizli'de yangın çıkan evde baba ve oğlu ölü bulundu

        Denizli'nin Tavas ilçesindeki yangın çıkan evde baba ve oğlu ölü bulundu, ailenin diğer oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 07:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:17
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        GÜNCELLEME - Denizli'de yangın çıkan evde baba ve oğlu ölü bulundu
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        Denizli'nin Tavas ilçesindeki yangın çıkan evde baba ve oğlu ölü bulundu, ailenin diğer oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Aydoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tek katlı bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Süleyman P. (60) ve oğlu Muhammet P'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

        Olayla ilgili ailenin diğer oğlu K.P. (28), ilçe merkezinde gözaltına alındı.

        Zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        - Babası ve ağabeyini öldürüp kahvehaneye çay içmeye gitmiş

        K.P, ilk ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olayda bıçak ya da silah kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını, parayı alamadığı için evi kundaklayıp kaçtığını söyledi.​​​​​​​

        Daha sonra çapraz sorguya alınan K.P'nin "kendisine yukarıdan talimat geldiğini" söylediği, pazar günü av tüfeğiyle eve giderek babası ve ağabeyini vurduğunu, başlarında ölmelerini beklediğini ardından kahvehaneye giderek çay içtiğini, arkadaşlarıyla sohbet ettiğini, pazartesi akşam saatlerinde ise evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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