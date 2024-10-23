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        Denizli'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45
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        Denizli'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 20 ay ve çocuğun cinsel istismarı suçundan 31 yıl hapis cezası olan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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