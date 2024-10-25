Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Sarp ve dağlık arazideki yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter katılıyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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