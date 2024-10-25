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        Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:00
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        Denizli'de iki gün önce başlayan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale gece de sürdü.

        Havanın aydınlanmasıyla helikopterler de çalışmalara destek veriyor.

        Sarp ve dağlık arazideki yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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