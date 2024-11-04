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        Denizli'de 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Denizli'de tırda yapılan aramada 2 bin 400 kilogram kaçak tütün bulundu, tır şoförü hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:52
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        Denizli'de 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Denizli'de tırda yapılan aramada 2 bin 400 kilogram kaçak tütün bulundu, tır şoförü hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada 120 paket halinde toplam 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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