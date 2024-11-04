Denizli'de 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yapılan aramada 120 paket halinde toplam 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Denizli'de tırda yapılan aramada 2 bin 400 kilogram kaçak tütün bulundu, tır şoförü hakkında işlem yapıldı.

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