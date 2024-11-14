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        Denizli'de yem silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yem dolu siloya düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:07
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        Denizli'de yem silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yem dolu siloya düşen işçi öldü.

        Eskihisar Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Yalçın Saldamlı (40) dengesini kaybederek yem silosuna düştü.

        İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Saldamlı'nın cansız bedenine ulaştı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Saldamlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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