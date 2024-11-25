Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Görüntülerde kaldırımdaki çocuğun tırın çarpmasıyla düşmesi ve aracın yoluna devam etmesi yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, okuldan çıkıp kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi B.E.Ö'ye çarptı.

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