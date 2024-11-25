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        Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı kaldırımda yürüdüğü sırada tırın çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:02
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        Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde okul çıkışı kaldırımda yürüdüğü sırada tırın çarptığı çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, okuldan çıkıp kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi B.E.Ö'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        - Kaza anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde kaldırımdaki çocuğun tırın çarpmasıyla düşmesi ve aracın yoluna devam etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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