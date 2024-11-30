Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de girdikleri evde bir çiftin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde kar maskeli olarak girdikleri evdeki karı kocayı, el ve ayaklarını bağlayarak para ve cep telefonlarını gasbettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de girdikleri evde bir çiftin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Çameli ilçesinde kar maskeli olarak girdikleri evdeki karı kocayı, el ve ayaklarını bağlayarak para ve cep telefonlarını gasbettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

        Gökçeyaka Mahallesinde çiftçilik yapan Bekir Genç (69) ile eşi Nejla Genç (55), jandarmaya başvurarak kar maskeli 3 kişinin evlerine geldiğini, el ve ayaklarını bağlayarak kendilerini darp ettiğini, silah zoruyla evdeki telefonları, av tüfeklerini ve 600 lira parayı gasbettiğini ihbar etti.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri ve kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti.

        Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde bir apart dairesinde saklandıkları belirlenen şüpheliler E.K.Ö. (25), ağabeyi Z.Ö. (30) ve A.K. (40) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Apart dairesinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca, gasbedilen para, tüfekler ve cep telefonları ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutulandı.

        Şüphelilerden E.K.Ö'nün daha önce Bekir Genç ile başka birine ait tarlada çalıştıkları, olaydan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptığı belirlendi.

        - Misafir geleceğini duyunca panik yapmışlar

        Bekir Genç, AA muhabirine, şüphelilerin akşama doğru evlerine geldiğini söyledi.

        Kapıyı eşinin açtığını anlatan Genç, şunları kaydetti:

        "Ses gelmeyince gittim, eşimin ağzını üç kişinin kapattığını ve ellerini bantla bağladıklarını gördüm. İkisi benim üzerime atlayıp, ağzımı kapatarak odaya götürdü. Benim de ellerimi ve ayaklarımı koli bandıyla bağlayıp divana yatırdılar. Biri göğsüme ayaklarıyla bastırdı, alnıma tabanca dayayıp altın ve paraların yerini sordu. Ağzıma ve burnumu havluyla kapatarak boğmaya çalışıp, havasız bırakarak işkence yaptı. Altın ve para olmadığını söyledik ama inanmadılar. Odaları darmadağın ettiler. Eve misafir geleceğini, geç bile kaldıklarını söyledim. Onlar da panik yaptılar. Bizim telefonlarımızı alıp kaçtılar. Beni yatırdıkları divandan inip eşimin yanına gittim. İlk olarak tırnaklarımla eşimin elindeki koli bandını koparttım. O da makasla benim ellerimdeki ve ayaklarımdaki bağlı olan koli bandını kesti, beni kurtardı."

        Nejla Genç de çok korktuğunu belirtti.

        Şüphelilerin apart dairesine girişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Koli bandıyla bağladıkları çifti gasbeden maskeli ve silahlı 3 şüpheli, yak...
        Koli bandıyla bağladıkları çifti gasbeden maskeli ve silahlı 3 şüpheli, yak...
        Denizli'de ceviz üreticilerini dolandıranlara JASAT'tan 'Çetin Ceviz' opera...
        Denizli'de ceviz üreticilerini dolandıranlara JASAT'tan 'Çetin Ceviz' opera...
        Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Denizlispor'da babalar kenarda oğulları sahada
        Denizlispor'da babalar kenarda oğulları sahada
        Denizli'de uyuşturucuyu operasyonu: 3 tutuklama
        Denizli'de uyuşturucuyu operasyonu: 3 tutuklama
        Denizli'de köpeğin camideki ayakkabıyı kaçırması güvenlik kamerasında
        Denizli'de köpeğin camideki ayakkabıyı kaçırması güvenlik kamerasında