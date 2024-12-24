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        Denizli'de fırtınanın devirdiği ağaçlar 2 araca zarar verdi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:54
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        Denizli'de fırtınanın devirdiği ağaçlar 2 araca zarar verdi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki cip ile Akkonak Mahallesi'ndeki otomobilde, üzerlerine ağaç devrilmesi nedeniyle hasar oluştu. Bazı caddelerde de devrilen ağaçlar, trafikte aksamaya neden oldu.

        Fırtınada savrulan çöp konteynerleri de yollara devrildi.

        İtfaiye ekipleri, kırılan ağaçları motorlu testere yardımıyla keserek kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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