Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Öte yandan trafik ekipleri, Kelleci Kardeşler mevkisinde oluşturduğu kontrol noktasında, kar lastiği ve zinciri olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

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