GÜNCELLEME - Kar yağışı nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Denizli-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

Karayolları ekipleri de zaman zaman sisin etkili olduğu bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda Denizli-Antalya kara yolu, Cankuratan mevkisinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Antalya yönüne ulaşıma kapatıldı.

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