Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kınıklı Mahallesi'nde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan Alperen Karaca (20), kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli E.A.H'yi (19) saklandığı adreste yakaladı.
Zanlının ifadesinde, Karaca ile kız meselesi yüzünden tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.
Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda dün Alperen Karaca ile E.A.H. arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Karaca bıçakla yaralanmış, E.A.H. olay yerinden kaçmıştı.
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