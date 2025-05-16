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        Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında

        Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:45
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        Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık sanıkları hakim karşısında
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        Denizli'de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.S. (37) ve V.Ç. (31), taraf avukatları ile bazı yabancı müştekiler katıldı. Yurt dışında oldukları belirtilen tutuksuz sanıklar T.D, H.P. ve B.E. duruşmaya katılmadı.

        Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık E.S, iş yerinde çalıştığı sürede hata yapmadığını, dolandırıcı olmadığını iddia etti.

        Makine mühendisi olduğunu ve 30 yıl yaşadığı yurt dışından 4 yıl önce Türkiye'ye gelip reklam şirketi kurduğunu belirten E.S, şunları kaydetti:

        "Yıllık gelirim 150 bin doların üzerindeydi. Üzerime bugün çok büyük bir iftira atılmaktadır. Bunun sebebi boşanma aşamasında olduğum eşimin annesidir, çocuklarımı yurt dışına kaçırdılar. 2 yıldır göremiyorum. Sırf çocuklarımı bana göstermemek için bu tarz bir iftirada bulundular. Belki faturalandırmada usulsüzlük olabilir ancak hiçbir paranın üzerimde kalmadığı bellidir, hiçbir kuruşu benim cebimde kalmamıştır. Kaçma şüphemiz olmadığı halde, 8 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Adalete güveniyorum, suçsuz yere sanık koltuğundayım, tahliyemi talep ediyorum."

        Sanık V.Ç. ise taksi şoförlüğü yaptığı sırada eski eşinin ağabeyi E.S'nin kurduğu şirkette çalıştığını, buraya kendisi gibi aile yakınlarının da yatırım yaptığını, kendisinden ne istendiyse onu yapmaya çalıştığını, kimseyi dolandırmadığını savunarak tahliyesini istedi.

        Yaklaşık 14 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık V.Ç'nin tutuklulukta geçirdiği süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine, E.S'nin tutukluğunun devamına hükmetti.

        Heyet, yurt dışından olduğu belirtilen sanıklar T.D, H.P. ve B.E. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Yurt dışından gelen müştekiler dava sonrasında eylem yaptı

        Davaya Fransa'dan gelerek katılan müştekiler duruşma sonrasında adliye önünde toplandı.

        Fransızca ve Türkçe "Paramızı çaldılar, sesimizi değil" yazılı pankart açan müştekiler, sanık E.S'nin tutukluğunun devamının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        Müştekilerden Raja Gobji, "E.S'nin serbest kalmaması bizim için önemliydi. Kırmızı bülten çıkarılmasından da memnunuz. Bizler Fransa'dan bu uluslararası dolandırıcılıkla mücadele için geldik. Türk adaletine güvendik. Güvenimiz boşa çıkmadı." diye konuştu.

        - Olay

        Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2024'te, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle verdikleri paraları geri alamayanların başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıkların 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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