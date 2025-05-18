Denizli'de şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
Denizli'nin Çivril ilçesinde, motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.
Denizli-Uşak istikametinde seyreden Ahmet Şahan (26) idaresindeki 64 AEE 798 plakalı motosiklet, Menteş Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Şahan ile motosikletteki Feyza Özdemir, Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.