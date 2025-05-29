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        Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:32
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        Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Dün gece, Sinan Sıryol (35) idaresindeki 20 SS 806 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 15 HY 150 plakalı tır, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Sıryol ve aynı araçta bulunan Pakize Ceylan'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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