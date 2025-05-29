Denizli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Dün gece, Sinan Sıryol (35) idaresindeki 20 SS 806 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 15 HY 150 plakalı tır, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Sıryol ve aynı araçta bulunan Pakize Ceylan'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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