Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Baklan'da rahvan at yarışları yapılacak

        Denizli'nin Baklan ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından rahvan at yarışları düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baklan'da rahvan at yarışları yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Baklan ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından rahvan at yarışları düzenlenecek.

        Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği toplantıda, etkinliğe çeşitli illerden 100 yarışmacının katılacağını söyledi.

        Yarışların baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, ithal a ve b olmak üzere 10 kategoride yapılacağını belirten Gülsever, dereceye giren atların sahiplerine çeşitli miktarlarda para ödülü verileceğini ifade etti.

        Gülsever, yarışların Konak Mahallesi'nde 15 Haziran'da yapılacağını ve tüm halkın davetli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Gökçe derneğin çalışmalarını anlattı
        Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Gökçe derneğin çalışmalarını anlattı
        Denizli'de kazada yaralanan sürücü 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayat...
        Denizli'de kazada yaralanan sürücü 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayat...
        Denizli'de polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücü...
        Denizli'de polisten kaçmak isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücü...
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü