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        Denizli'de öğrenci ve öğretmenler Sancak adlı dergi yayımladı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı Sancak isimli dergi yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:57
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        Denizli'de öğrenci ve öğretmenler Sancak adlı dergi yayımladı
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        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı Sancak isimli dergi yayımlandı.

        Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin birlikte hazırladığı derginin genel yayın yönetmenliğini okul müdürü Mustafa Özarslan yürüttü.

        Okulun yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı derginin ilk sayısında kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürünün röportajları da yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Mustafa Özarslan, "Sancak dergisi, öğrencilerimizin emeğiyle ve öğretmenlerimizin rehberliğiyle ortaya çıkan çok değerli bir çalışmadır. Bu dergi sayesinde sadece okul faaliyetlerimizi duyurmakla kalmadık. Aynı zamanda Yatağan Mahallesi'nin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini de kayıt altına almış olduk. Gençlerimizin kaleminden çıkan bu içerikler, onların kültürel duyarlılıklarını artırmakla birlikte, gelecek nesillere de bir miras bırakacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

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