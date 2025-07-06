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        Denizli'de down sendromlu Gülizar ve Selma'nın gelin olma hayalleri temsili düğünle gerçekleşti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın gelin olma hayali, temsili düğünle gerçek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:58
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        Denizli'de down sendromlu Gülizar ve Selma'nın gelin olma hayalleri temsili düğünle gerçekleşti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan down sendromlu Gülizar Kızılhan ve Selma Erfidan'ın gelin olma hayali, temsili düğünle gerçek oldu.

        Hacıkaplanlar Mahallesi'nde yaşayan Kızılhan ve Erfidan aileleri, kızlarının gelin olma hayalini gerçekleştirmek için mahalle muhtarı Necdet Kunduracı aracılığıyla Pamukkale Belediyesine başvurdu.

        Belediyenin desteğiyle Kınıklı Mahallesi'ndeki Pamuk Kafe'de düğün organizasyonu düzenlendi. Mahalle kuaförü tarafından 35 yaşındaki Gülizar Kızılhan ve 42 yaşındaki Selma Erfidan'ın saç ve makyajları yapıldı.

        Gelinliklerini giyen Kızılhan ve Erfidan'ı Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ellerinden tutarak salona getirdi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı temsili düğünde Kızılhan ve Erfidan, Başkan Ertemur ve yakınlarıyla dans etti.

        Kına ekibi tarafından yapılan gösterinin ardından, gelin olma hayalleri gerçekleşen Kızılhan ve Erfidan'a kına yakıldı. Takı töreninde davetliler tarafından takı ve para hediye edilen Kızılhan ve Erfidan, gece boyunca doyasıya eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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