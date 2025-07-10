Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 43 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Denizli'de, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) işbirliğiyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde 43 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 43 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) işbirliğiyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde 43 çocuk sünnet ettirildi.

        Şükrü Fatma Zeybekçi Camisi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan törende, çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Şölene katılan çocuklar, şehir turunda süslenmiş otobüslerle konvoy halinde gezdi. Konvoya aileler de eşlik etti.

        Turunun ardından PASVAK Aşevi'nde devam eden programda çocuklara ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte çocuklara, protokol üyeleri tarafından gram altın, bisiklet ve yerli otomobil TOGG'un oyuncak versiyonu hediye edildi.

        PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, törende yaptığı konuşmada Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını belirterek, "PASVAK olarak bu mekanı paylaşmaktan, sizleri burada misafir etmekten, iş birliğiyle sünnet şöleni yapmaktan, çok memnunuz, çok mutluyuz. Sünnet çocuklarımızla birlikte, onların mutluluklarını paylaşarak çoğaltmaya ve onların mutluluğundan pay almaya geldik." dedi

        Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ise 81 ilde sünnet organizasyonları düzenlendiklerini belirterek, "Bölge Müdürlüğü olarak 117 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu üstlendik. Denizli'de 43 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Çocuklara hediyeler vererek unutulmayacak bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz."dedi.

        Programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Üniversite Rektörü Mahmud Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?

        Benzer Haberler

        Denizli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de konuştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de konuştu:
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak
        Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak
        TBMM Komisyonu üyeleri Denizli'de zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini...
        TBMM Komisyonu üyeleri Denizli'de zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini...
        Denizli'de kurallara uymayan 58 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        Denizli'de kurallara uymayan 58 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı